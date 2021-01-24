Eksi 30'u gören Erzurum'da musluktan akan sular dondu

Sibirya'yı andırmayan Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayat, soğuk havaların etkisiyle resmen durma noktasına geldi. Hava sıcaklığının en düşük olduğu illerden Erzurum'da dün gece termometreler, eksi 30'u gördü.

EKSİLERİN ALTINDA SEYRETTİ

Kentte dün ölçülen rakamlara göre en düşük sıcaklık dün gece sıfırın altında 30 derece ile Tekman ilçesinde görüldü. Erzurum'u sırası ile Ardahan'da Göle 28 derece, Ağrı25, Kars 20, Muş 19, Iğdır 8, Erzincan ise 6 derece ile takip etti.

SULAR BUZ TUTTU

Erzurum'un Tekman ilçesi dün soğuk havanın etkisiyle buz kesti. Yakutiye ilçesindeki Lala Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar abdest almak için gittikleri şadırvanın buz tuttuğunu fark etti. Kentte yine birçok ev ve iş yerinde sular buz tutarken, çatılardan sarkan buz sarkıtlarının boyu ise 2 metreyi aştı.

KUVVETLİ BUZ VE DON TEHLİKESİ VAR

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, yaptığı açıklamada, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşları uyardı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyeleri iş makineleri ile kar temizliği yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK