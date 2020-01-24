: Erzurum dünyanın en hızlı akan çoruh nehri dondu

24.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:18

Dünyanın en hızlı akan Çoruh nehri dondu

ERZURUM'daki Mescit dağlarından çıkarak 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen ve dünyanın akış hızı en yüksek nehir özelliğini taşiyan Çoruh Nehri buz tuttu. İspir ilçesinden geçen bölümü buzla kaplanan nehirle ilgili uyarı tabelaları asıldı.

Son bir haftadır Sibirya soğukları etkisinde olan Erzurum'da göl ve akarsular buzla kaplandı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 15 ila 20 derecede seyrettiği Erzurum'da dünyanın en hızlı akış hızına sahip olduğu ifade edilen Çoruh Nehri de dondu. Erzurum'un kuzeyindeki 3 bin metre rakımlı Mecsit dağlarından doğarak Bayburt'tu geçip İspir'e ulaşan Çoruh Nehrinin yüzeyi soğuk sebebiyle buzla kaplandı. İspir ilçesi sınırı boyunca üzerini buz kaplayan Çoruh nehrinin kenarlarına uyarı tabelaları asıldı. Nehir kenarı boyunca belirli aralıklarla 'Dikkat su yüzeyinde kırılabilir ince buz tabakası' ve 'Kırılabilir ince buz tabakası tehlikelidir' uyarı levhaları konuldu.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, dünyanın en çılgın ve deli akan Çoruh'un donduğunu belirterek, "Çoruh bizim de boynumuzdaki gerdanlık. Bu su vadinin en büyük kıymeti. Gördüğünüz gibi çılgın deli akan Çoruh donmuş. Kar yok ama Çoruh donmuş. Çoruh kış aylarında farklı bir güzelliğini sergiliyor. Buz kalın değil, ince. Çoruh'a gelenler sakın Çıldır Gölü'ndeki gibi üzerinde yürümeye, kaymaya kalkmasınlar güvenli değil, risk var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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