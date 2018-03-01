Erzurum'dan Yüksekova'ya "Kardeşlik Köprüsü"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Kardeş Cami" projesi kapsamında vaaz programı düzenlendi.

Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, beraberinde üç ilçe müftüsü ile Diyanet İşleri Başkanlığınca terör saldırılarının yaşandığı kentlere maddi ve manevi destek sağlanması ve kardeşlik duygularının geliştirilmesi için hayata geçirilen "Kardeş Cami" projesi kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Yüksekova ilçesine geldi.

Merkez İhsaniye Camisi'nde düzenlenen programa katılan Sula, burada cemaatle sohbet ederek İslam'ın birleştiriciliği konusunda vaaz verdi.

Sula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'dan birlikte geldiği heyetle il ve ilçelerdeki farklı camileri ve Kur'an kurslarını ziyaret edeceklerini söyledi.

İlçedeki ihtiyaçları görmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacında olduklarını aktaran Sula, şöyle konuştu:

"Burada Kur'an kurslarına ihtiyaç olduğunu gözlerimizle müşahede etmiş olduk. Gerek burada Kur'an kurslarının yapımına yardımcı olmak gerek öğrencilerimizin sadece burada kalmaması, Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde de Kur'an hizmetlerinin nasıl yapıldığını yerinde görmelerini sağlamak istiyoruz. Öğrencilerimizi belki bir hafta Erzurum'da misafir de edeceğiz. Orada onları gezdireceğiz."

Sula, Erzurum'dan gelen heyetle kardeşlik köprüsünün kurulması vesilesi ile ilçede bulunduklarını anlattı.

"Bir Müslümanın derdi hepimizin derdidir"

Proje kapsamında başka illerden de müftü ve din görevlilerinin geleceğini dile getiren Sula, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu kardeşliğe, birliğe, beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulduğu zamanda bir araya gelmek için gayret göstereceğiz. Bir Müslümanın derdi hepimizin derdidir. O dertle dertleneceğiz, sevinç varsa sevinçleri de paylaşacağız. Bu İslam mayasını, İslam'ın ümmet olma şuurunu inşallah hem kendimiz yaşayacağız hem yaşadıklarımızı anlatacağız. İnşallah hayra vesile olmuştur."

Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin de bu tür programların kaynaştırıcı yönüne işaret ederek Diyanet İşleri Başkanlığı, Müftü Sula ve beraberindeki heyete desteklerinden dolayı teşekkür etti.