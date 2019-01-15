Erzurum'daki "Yasa Dışı Dinleme" Davası

Erzurum'da, "yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin, aralarında eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile "böcek davası" hükümlüsü eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Serkan Doğan, tutuklu bulunduğu Silivri 8 No'lu L Tipi Cezaevi'nden, tutuklu sanık Yücel Bilgiç ise Sincan 1 Nolu L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.



Duruşmada, sanıklardan Uçak hakkında çıkarılan yakalama emrine verilen cevap ile Zavar hakkında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine yazılan müzekkere doğrultusunda gelen başka bir davaya ait iddianame ve duruşma tutanaklarının ilgili dava dosyasına eklendiği bilgisi paylaşıldı.

Bazı sanık avukatları Timurhan Gür, Selim Yılmaz, Sümeyra Tekin ve Bilal Kolbüken, duruşmada mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak müvekkillerinin tahliyesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin Topal, Yusuf Çilingir, Serdar Doğan, Serkan Doğan ve Yusuf Bilgiç'i tutuklulukta geçirdikleri süre, mevcut delil durumu ve "ByLock" programının tespitine ilişkin verileri de dikkate alarak tahliye etti.

Heyet ayrıca, diğer sanıklar Kenan Kılıç, Mehmet Gökçe, Serdar Erkan ve Serdar Aydın'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yasa dışı dinleme" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Aralık 2014'te Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Bolu ve Düzce'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile emniyet amirleri Serkan Doğan, Soysal Aktürk, Yücel Bilgiç ve eski başkomiser Aslan Kartal gözaltına alınmıştı.

Uçak, Doğan, Aktürk, Bilgiç, Kartal ve Romanya'da yakalanan Sedat Zavar ile diğer 14 sanık hakkında, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği", "suç uydurma", "suç işlemek maksadıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından 25 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama aşamasında, sanıklardan Serdar Doğan, Hüseyin Topal, Mehmet Gökçe, Serdar Aydın, Yusuf Çilingir, Serdar Erkan, Cengiz Çiçek, Kenan Kılıç, Aslan Kartal, Yücel Bilgiç, Gürhan Koca ve Hasan Altıntaş'ın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilmişti.

Kaynak: AA