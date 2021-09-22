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Erzurum'daki Pulur Höyük kazılarında ortaya çıkarılan eserler sergilendi

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum'daki Pulur Höyük kazılarında ortaya çıkarılan eserler sergilendi

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla başlatılan Pulur Höyük kazılarında çıkartılan eserler sergilendi.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla başlatılan Pulur Höyük kazılarında çıkartılan eserler sergilendi.

Aziziye ilçesine bağlı Ömertepe mahallesinde, bilimsel koordinatörlüğünü Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Rabia Akarsu'nun yürüttüğü kazı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme programı düzenlendi.

Programa katılan Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu ile diğer davetlilere, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Alanda kurulan çadırda sergilenen eserler hakkında bilgi veren Akarsu, alandaki ilk kazı çalışmalarının 1960 yılında Dr. Hamit Zübeyir Koşay ve Macar arkeolog Hermann Vary başkanlığında yapıldığını hatırlattı.

Akarsu, yaptığı sunumda, iki aydır devam eden 7 kişilik lisans ve lisansüstü öğrencisiyle 4 işçinin görev yaptığı kazı çalışmalarında, seramik parçaları, hayvan kemikleri ve yerleşim alanlarında günlük kullanılan materyallere ulaşıldığını anlattı.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erzurum'daki Pulur Höyük kazılarında ortaya çıkarılan eserler sergilendi - Haberler
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