ERZURUM Dağların kahraman kızı Sıla'ya fair play ödülü
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ERZURUM Dağların kahraman kızı Sıla'ya fair play ödülü

Dağların kahraman kızı Sıla'ya fair play ödülüÇİN'de düzenlenmesi planlanan olimpiyatlara katılabilmek için gittiği Slovenya'daki kayak merkezinde bindiği teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki bir çocuğu tutarak hayatını kurtaran Sıla Kara (20), ulusal bir televizyon tarafından...

12.08.2020 08:56 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:02

Dağların kahraman kızı Sıla'ya fair play ödülü

ÇİN'de düzenlenmesi planlanan olimpiyatlara katılabilmek için gittiği Slovenya'daki kayak merkezinde bindiği teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki bir çocuğu tutarak hayatını kurtaran Sıla Kara (20), ulusal bir televizyon tarafından düzenlenen, "Sporun Devleri" programında fair play ödülüne layık görüldü

15 DAKİKA HAVADA TUTTU

Türkiye Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Çin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatlarında yer alabilmek için Slovenya'da 12-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katıldı. Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan 12 yaşında Sloven erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. Sloven çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilen milli sporcu Kara'ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya da verildi. Yaşanan olayın Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından dünyaya duyurulması üzerine Sıla Kara'ya, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce tebrik telefonları aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Slovenya Türk Büyükelçisi Esen Altuğ'un da kendisini telefonla arayarak tebrik ettiği Sıla Kara, memleketi Erzurum'a gelişinde kulübünde prensesler gibi karşılandı.

HEDEF OLİMPİYAT

Merkez Palandöken İlçesinde oturan Türkan-Mürsel Kara çiftinin 4 çocuğundan tek kızları olan Sıla Kara, henüz 7 yaşındayken mahallede arkadaşları ile birlikte ayakkabılarının altına bağladığı kornişle kayarken, kayak öğretmenleri tarafından keşfedildi. Erzurum Kayak Kulübü'ne götürülen Kara, kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Spor hayatında başarı hikayeleri yazan Sıla Kara, 2011 yılında da Kayak Milli Takımı'na girdi. 7 yıllık Milli Takım geçmişinde 100'ün üzerinde madalyaya sahip. Atatürk Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan Sıla Kara, yılda ortalama 10 ila 15 madalya kazanarak büyük başarılara imza attı. Arkadaşlarının 'Dağların kızı' dediği Sıla Kara'nın en büyük hayali, Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarında madalya alarak başarılarını taçlandırmak.

"ÇOK MUTLUYUM"

Ülkesine kahramanlık madalyası getirdiği için gurur duyduğunu söyleyen Sıla Kara, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yayın yapan ulusal bir televizyon tarafından faır play ödülüne layık görüldü. Ödülünü Kayak Federasyonu Başkanı Ali Otto ile birilkte AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'den alan Sıla Kara şunları söyledi:

"Atatürk Üniversitesi spor bilimleri öğrencisiyim.13 yıldır kayak sporunu yapıyorum. Erzurum'un en köklü kulüplerinden biri olan Erzurum Kayak Kulübünde spora başladım. Geçtiğimiz Şubat ayında Slovenya'da düzenlenmiş olan yarışma esnasında küçük bir sporcunun hayatını kurtardım. Slovenya tarafından kahraman ilan edildim. Ülkeme kahramanlık madalyası getirdim. Akabinde bir televizyon kanalı tarafından faır play ödülüne layık görüldüm. Çok mutlu ve gururluyum. Bugüne kadar vermiş olduğum sportif mücadelenin yanı sıra insani değerler ve ahlak üzerine ödül almak benim çok gurur verici. Hedefim 2022 kış olimpiyatları. Bu alanda Erzurum'dan kış olimpiyatlarına gitmiş hiç kadın sporcu yok. Hedefim o ilki başarabilmek."

ANTRENMANLARINA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR

Sprocu arkadaşları tarafından 'dağların kızı' adı verilen Sıla Kara, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kışın kayakları ile geçtiği pistlerde yazın koşarak enerji depolayan Sıla Kara, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 metresinde koşu ve kültür fizik hareketleri yapıyor.

ERZURUM Dağların kahraman kızı Sıla'ya fair play ödülü

Kaynak: DHA

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