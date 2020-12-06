Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı

06.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:25

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı

ERZURUM - Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında tedbirlerini artırdı. Kent merkezinde de trafik ekipleri ve asayiş ekipleri yaptıkları uygulamalarla sokakta bulunan vatandaşları uyardılar.

Kısıtlama ile birlikte Erzurum'da tarihi mekanlarda sessizlik hakim oldu. Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ve Erzurum Kalesinin bulunduğu bölgeler boş ve sessiz kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

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