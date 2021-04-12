Erzurum'da sırtında bıçakla hastaneye götürülen kişi tedavi altına alındı
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Erzurum'da sırtında bıçakla hastaneye götürülen kişi tedavi altına alındı

Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel
Erzurum'da sırtında bıçakla hastaneye götürülen kişi tedavi altına alındı

Erzurum'un Oltu ilçesinde sırtında bıçakla hastaneye götürülen kişi tedavi altına alındı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde sırtında bıçakla hastaneye götürülen kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Ziyabey Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ö.Ç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sırtından bıçaklandı.

Darbenin etkisiyle sırtındaki bıçakla yere düşen Ö.Ç'ye haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

Sırtındaki bıçakla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ç'nin burada tedavisine başlandı.

Ö.Ç'nin sağlık ekiplerine kendisini bıçaklayan kişinin yüzünü görmediğini söylediği öğrenildi.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

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