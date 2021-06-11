Erzurum'da sigara kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı
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Erzurum'da sigara kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Erzurum'da sigara kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Erzurum'da kaçak olarak yurda sokulan sigaraları piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Erzurum'da kaçak olarak yurda sokulan sigaraları piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede yaptıkları araştırmalar sonucu, bazı kişilerin, yasa dışı yollarla yurda getirilen sigaraları piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Harekete geçen ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüpheliler T.Ç, H.K, H.A. ve O.N'yi gözaltına aldı.

Adreslerindeki aramada 6 bin paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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