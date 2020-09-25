Erzurum'da şiddete dikkat çeken büfe
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Erzurum'da şiddete dikkat çeken büfe

25.09.2020 08:57 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:00
Erzurum'da şiddete dikkat çeken büfe

Erzurum'da bir esnaf şiddete dikkat çekmek için iş yerinin dışını sosyal mesajlarla kaplattı.

Erzurum'da bir esnaf şiddete dikkat çekmek için iş yerinin dışını sosyal mesajlarla kaplattı. Meşhur tostlarıyla vatandaşların karnını doyurduğu büfe ayrıca şiddete karşı farkındalık oluşturuyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesinde 'Tostçu Talip Usta' adıyla büfe işleten Talip Kocaman, şiddete dikkat çekmek için iş yerinin dışını "Çığlık olmayı öğretmek yetmez, çocuk istismarına hayır", "Kadına şiddete hayır!", "Onlar için bir kap yemek, bir kap su onlar bize Allah'ın emaneti" gibi sosyal mesajlarla kaplattı. Karnını doyurmak için Tostçu Talip Usta'nın büfesine giden vatandaşlar ise sosyal mesajları görünce fotoğraf çekilmeyi ihmal etmiyor. 20 yıllık esnaf olan Tostçu Talip Usta'nın en büyük isteği ise Haluk Levent ile tanışmak.

Erzurum'da şiddete dikkat çekmek için iş yerinin dışını sosyal mesajlarla kaplattığını ifade eden Talip Kocaman, "Gündemimizde ne varsa onları vitrinimde, iş yerimde vatandaşlarla paylaşarak işliyorum. Haluk Levent benim favorim. Erzurum'da dikkat çekmek içinde bu işe giriştim. Çevreden de olumlu tepkiler alıyorum. Vatandaşlar burada resim çekiliyor. Erzurum ve Türkiye'de sosyal medyada gündem oldu. En büyük isteğim Haluk Levent ile görüşmek ve Erzurum'da bir temsilcisi olarak çalışmak istiyorum" dedi.

"Bu bir reklam değil, sadece insanları uyarmak"

Kocaman, "Kadına şiddet olayını Özgecan Aslan katledildik sonra vitrinime işledim. Bu bir reklam değil, sadece insanları uyarmak, ikaz etmek istedim. Kadınların ne kadar güzel olduğunu, bizler için ne kadar değerli olduklarını insanlara bir nebzede olsun hatırlatmak istedim. Bugüne kadarda olumlu tepkiler aldım. Her haberde kadına şiddet olayına rastlıyoruz. Bu da beni aşırı etkiliyor ve derinden üzüyor" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Erzurum'da şiddete dikkat çeken büfe
Erzurum'da şiddete dikkat çeken büfe
Erzurum'da şiddete dikkat çeken büfe
Erzurum'da şiddete dikkat çeken büfe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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