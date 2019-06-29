Erzurum'da sağanak yağış sele dönüştü

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde doluyla karışık yağış sele dönüştü. Horasan merkez mahallerinde yollardan taşan sel suları çok sayıda ev ve ahırlarda su baskınlarına, tarım arazilerinde ise maddi hasara neden oldu.

Sel felaketinde can kaybının olmaması sevindirirken ilçede cadde ve yollarda sular altında kaldı. Fatih Sultan Mehmet, Hasan Baba, Camii Kebir Mahallerinde ikamet eden ve evlerini su basan vatandaşlar maddi zararlarının büyük olduğunu ayrıca eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini dile getirerek yetkililerden yardım istedi.

Ayrıca Horasan Belediyesine bağlı çok sayıda iş makinesi de vatandaşların sel sularından zarar görmemesi için uzun süre mesai yaptı.

Kaynak: İHA