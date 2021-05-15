Erzurum'da sağanak trafiğin aksamasına neden oldu
Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Oltu-Erzurum kara yolunda akşama doğru etkili olan yağışla oluşan sel ve çamur nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kara yolları ekiplerinin çalışması sonucu yolda ulaşım yeniden sağlanırken, belediye ekipleri de temizlik çalışmalara destek verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan