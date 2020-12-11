Erzurum'da otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı
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Erzurum'da otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı

11.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:18
Erzurum'da otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Caner Alver yönetimindeki 06 BU 547 plakalı otomobille Bülent Polat'ın kullandığı 25 EP 201 plakalı traktör, Oltu-Ardahan kara yolu Dutlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücülerle otomobildeki Bingüzel Alver ve Hanım Yakup Çavuşoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

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