Erzurum'da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi - Haberler
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Erzurum'da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Erzurum'da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi Erzurum'da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak karlı dağlar arasında yiyecek ararken görüntülendi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak karlı dağlar arasında yiyecek ararken görüntülendi.

Yurt genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Karla kapanan arazilerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar yerleşim yerlerine yakın mesafelerde yiyecek arıyor. Nesli tükenme tehlikesinde olan ve sık görünmeyen türlerden olan vaşak ise Erzurum'da bir vatandaş tarafından görüntülendi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde vaşağın karlı dağların yamacında yiyecek aradığı görüldü.

Erzurum'da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri

Erzurum, Güncel, Haber

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