Erzurum'da Mehmetçik Hadice anneyi şehit oğlunun mezarına götürdü
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Erzurum'da Mehmetçik Hadice anneyi şehit oğlunun mezarına götürdü

Erzurum'da Mehmetçik Hadice anneyi şehit oğlunun mezarına götürdü
Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel

Erzurum'un Oltu ilçesinde şehit oğlunun mezarını ziyaret etmek isteyen Hadice Yeşilyurt'un talebini jandarma ekibi yerine getirdi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde şehit oğlunun mezarını ziyaret etmek isteyen Hadice Yeşilyurt'un talebini jandarma ekibi yerine getirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehit ailelerini çiçeklerle evlerinde ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ziyaretler sırasında Şehit Jandarma Komando Çavuş Hurşit Yeşilyurt'un Güzelsu Yeni Mahallesi'nde yaşayan annesi Hadice Yeşilyurt, jandarma personeline 20 kilometre uzaklıktaki oğlunun kabrini ziyaret etmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine jandarma personeli, anne Yeşilyurt'u ekip aracıyla şehit oğlunun mezarına götürdü.

Duygusal anlar yaşayan ve oğlunun kabrindeki çiçekleri sulayan Yeşilyurt, jandarma personeline teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

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