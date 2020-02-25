25.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:22

Erzurum'da kar yağışı etkili oldu

ERZURUM'da gece başlayan kar yağışı, öğle saatlerine kadar etkili oldu. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde şehir içi ulaşım olumsuz etkilendi. Yağış sebebiyle Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde tüm okullar, Çayırlı ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giren Erzurum'da dün akşam başlayan kar yağışı bugün öğle saatlerine kadar devam etti. Yağış sebebiyle 57 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Kar yağışı kent merkezindeki ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kayan araçlar maddi hasarlı kazalara sebep olurken, iş makineleri kar temizliği ve yolları buzlama çalışması yaptı.Erzurum'da etkili olan yağış sebebiyle kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Erzurum'da gece en düşük hava sıcaklığı -3,6 olarak ölçüldü.

Bu arada Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde tüm okullar kar yağışı sebebiyle tatil edilirken, Çayırlı ilçesinde kaymakamlık sadece taşımalı sistemden yararlanan öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

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