Erzurum'da kar ve tipi etkili oluyor

ERZURUM Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri kent genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken yayalar tipi karşısında yürümekte bile zorlandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklendiği belirtilen açıklamada, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Bölge genelinde gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.