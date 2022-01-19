Erzurum'da kar altında kalan tarihi yerler havadan görüntülendi - Haberler
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Erzurum'da kar altında kalan tarihi yerler havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo - Haberler | Güncel

- Erzurum'da kar altında kalan tarihi yerler havadan görüntülendi Erzurum'da etkili olan kar yağışı tarihi mekanları kar altında bıraktı ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

ERZURUM (İHA) - - Erzurum'da kar altında kalan tarihi yerler havadan görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı tarihi mekanları kar altında bıraktı ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Aralıklı devam eden kar yağışının etkisiyle Yakutiye ilçesinde bulunan Erzurum Kalesi, Çifte Minareler gibi tarihi mekanlar da kartpostallık görüntüler oluştu. Karla bütünleşen tarihi mekanlar havadan görüntülendi.

Erzurum'da kar altında kalan tarihi yerler havadan görüntülendi

Erzurum'da kar altında kalan tarihi yerler havadan görüntülendi

Erzurum'da kar altında kalan tarihi yerler havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo - Son Dakika Haberleri

Erzurum, kar, Güncel, Haber

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