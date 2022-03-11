Erzurum'da Ilıca'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı

AZİZİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'un giriş kapısı olarak nitelendirilen ve eski ismi "Ilıca" olan Aziziye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Ilıca Anıtı önünde halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan programda, vatandaşlar ve atlı ciritçilerle Yeni Çarşı Meydanı'na kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kutlamalar, mehter ekibinin gösterileriyle sona erdi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 Mart'ın Ilıca'nın kurtuluşunun yıl dönümü olduğunu söyledi.

Ilıca'nın Erzurum'un giriş kapısı ve bu anlamda milli mücadelenin şahlanışında en önemli adreslerinden birisi olduğunu ifade eden Orhan, "Bu duyguyu bir nebze yaşatmak adına halkımızla milli şahlanış töreni düzenledik. 11 Mart, 12 Mart'ın açılış kapısıdır. Burada ciddi anlamda Ermeniler ile mücadele gerçekleştirilmiştir. Burada Ermenilerin gerçekleştirdiği katliam mevcuttur. Tarih boyunca bunu unutturmamak gerekiyor." dedi.

Kaymakam Abdulkadir Çelik de dün Ermeni çetelerince katledilen Alaca şehitlerini andıklarını hatırlatarak, Erzurum ve Ilıca'da İstiklal Harbi ile 1. Dünya Savaşı'nda büyük bedeller ödendiğini ve büyük mücadeleler verildiğini anlattı.

Kutlamalara vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Öte yandan yarın da Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla törenler düzenlenecek.