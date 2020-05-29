Erzurum'da futbol sahaları dahil 781 noktada cuma namazı kılındı
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Erzurum'da futbol sahaları dahil 781 noktada cuma namazı kılındı

Erzurum'da futbol sahaları dahil 781 noktada cuma namazı kılındıERZURUM, (DHA)- KORANAVİRÜS tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren ibadetin yasaklandığı camiler bugün kapılarını açtı.

29.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:38

Erzurum'da futbol sahaları dahil 781 noktada cuma namazı kılındı

ERZURUM, (DHA)- KORANAVİRÜS tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren ibadetin yasaklandığı camiler bugün kapılarını açtı. Erzurum'da pandemi kurulunca belirlenen ve aralarında atletizm pisti ile futbol sahalarında bulunduğu 781 noktada cuma namazı kılındı.

Koronavirüsle mücadelede kapsamında açıklanan normalleşme kararları çerçevesinde ilk cuma bugün cami bahçeleri ve pandemi kurulunca belirlenen açık alanlarda kılındı. Erzurum'da pandemi kurulu tarafından cuma namazı kılınacak yerler arasında açıklanan atletizm pisti ile deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki 'Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki futbol sahaları cemaatle buluştu. Dün yapılan hazırlıklarda kıbleyi belirleyen görevliler, daha sonra sosyal mesafe kuralına göre cemaat için saf çizgilerini beyaz boyayla çizdi. 1,5 metre aralık bırakılarak işaretlenen atletizm pisti ve her futbol sahalarında binlerce kişi namaz kıldı.

Cuma namazı kılmak için belirlenen alanlara gelenler abdestlerini ev veya işyerinde alırken maskelerini takıp, seccadelerini yanlarında getirdi. Namaz için gelenlere maskesi olmayanlara maske ve dezenfektan döküldükten sonra içeriye alındı. Salgın sonrası kılınan ilk Cuma namazına Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen katıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin kıldığı cuma namazına gelenlerin oldukça heyecanlı olduğu görüldü. Bazı vatandaşlar cep telefonları bu anı ölümsüzleştirdi. Müftü Hasan Hüsnü Sula hutbe verdikten sonra cuma namazını kıldırdı. Müftü Hasan Hüsnü Sula, Koronavirüs tedbirlerinden sonra ilk cuma namazına bugün İstanbul'un Fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs tarihinde inşallah camilerin fethi de nasip oldu. Cuma namazından sonra, sünnet namazlar evde kılınacak. Cuma namazını kılacak vatandaşlar, seccadeleri ile geldi. Olmayan kişilere ise belediyeler tarafından tek kullanımlık seccadeler verildi dedi.

TARİHİ MEKANLARDA CUMA

Erzurum'da tarihi mekanlarda cuma namazına ev sahipliği yaptı. Lalapaşa Camii, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ile Narmanlı Camii'nin bahçeleri cemaatle doldu. Görevliler, bahçeleri dolduran vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı. Büyükşehir Belediyesi ile Yakutiye Belediyesi, cuma namazına gelen vatandaşları dezenfekte edip tek kullanımlık seccade ve maske verdi. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, cuma namazı sebebiyle büyük camiler için mihrap ve minber yaptırdıklarını söyledi. Uçar, ayrıca namaz için gelenlere seccade ve maske dağıttıklarını bildirdi.

Ezanın okunmasıyla birlikte 4 ayrı tarini mekanda imamlar namaza başladı. Cuma vaazında vatandaşlar salgın ve alınan tedlbirler karşısında uyarıldı. Cuma namazının farzını kılan vatandaşlar, alanlardan ayrıldı.

Erzurum'da futbol sahaları dahil 781 noktada cuma namazı kılındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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