ERZURUM'DA ETKİLİ KAR YAĞIŞI TÖREN İPTAL ETTİRDİ, 82 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Çat ilçesinde yapılacak olan işgalden kurtuluş törenlerini iptal ettirdi. Yağış sebebiyle 82 köy yolu yeniden ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan kar yağışı Erzurum'da gece başladı. Etkisini artırarak sürdüren yağış sebebiyle kent merkezi beyaza büründü. Kalınlığı 5 santimetreye ulaşan karı temizlemek için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Esnaf işyerinin önünü temizlerken, ekipler park ve bahçelerde çalışma yaptı. Yağış sebebiyle 82 köy yolu yeniden ulaşıma kapandı.

KUTLAMALAR İPTAL EDİLDİ

Kar yağışı sebebiyle Çat ilçesinin işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü törenleri iptal edildi. Kutlamalar kapsamında Kaymakam Mustafa Karali ile Belediye Başkanı Melik Yaşar'ın Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapılırken, ilçe meydanındaki törenler ileri bir tarihe ertelendi.

OLUR'DA KARDELENLER AÇTI

Erzurum'a 161 kilometre uzaklıkta 1327 rakımdaki Olur ilçesine bağlı Ormanağzı ve Taşlıköy mahallelerinde ilkbaharın müjdecisi sayılan kardelen ve menekşeler açmaya başladı. Oltulu Doğaseverlerden Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, "Karadeniz iklimi özellikle taşıyan Erzurum'un ilçesinde mor menekşeler çiçek açmış kızılcıklar çiçek açmaya dönmüş durumda" dedi.

Eski takvime göre yağan karın adının 'leyleğin karı' olarak bilindiğini belirten Selahattin İlbaş, yağışın 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaptırır' sözünü de doğruladığını söyledi.