ERZURUM (İHA) - Erzurum'da eşsiz sis manzaraları

ERZURUM Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis eşsiz manzaralar oluşturdu. Drone ile havadan görüntülenen kent kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Erzurum'da soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceleri gören Erzurum'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin üzerini kaplayan sis bulutu Fotoğrafçı Ahmet Polar tarafından görüntülendi.

Sisin anlık değişim ve hareketlerini time lapse tekniğiyle görüntüleyen Polat eşsiz manzaranın da tadını çıkarttı. Drone ile havadan da görüntülenen Erzurum'da sis oluşturduğu manzaralar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.