Erzurum'da Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi

Erzurum'da Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi

ERZURUM - Erzurum'da, Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi.

Türkiye genelindeki tüm camilerde cuma namazı hutbesinde 'Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız' konulu hutbe okundu. Suyun, israf edilmemesi ve bilinçli kullanılmasını konu alan hutbede, ihtiyaçtan fazla kullanılan suyun geleceği tehlike altında bırakacağına dikkat çekildi.

Erzurum'da tarihi Lala Paşa Cami'inde de Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan namazın ardından vatandaşlar yağmur duası etti. Cami içerisinde yaşanan yoğunluğun yanı sıra soğuk havaya rağmen çok sayıda vatandaşta cami avlusunda açık alanda Cumana namazını kıldı yağmur duasına katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP GÜRLER