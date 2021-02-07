Erzurum'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
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Erzurum'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

07.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:06
Erzurum'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede, merkezde yakın olan dağlık alanlarda kardelenler açmaya başladı.

Kardelenlerin bu yıl erken açtığını belirten ilçe sakinleri, kuraklık endişesi yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

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