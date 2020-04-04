Erzurum'da araç giriş çıkış yasağına karşı güvenlik güçlerinin denetimi sürüyor İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında araç giriş ve çıkışların yasaklandığı Erzurum'da güvenlik güçlerinin tedbir ve denetimleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında araç giriş ve çıkışların yasaklandığı Erzurum'da güvenlik güçlerinin tedbir ve denetimleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelgenin yayımlanmasının ardından harekete geçen Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin diğer illerle olan tüm ana bağlantı yollarında ve ilçelerinde uygulama gerçekleştiriyor.

Yasağın uygulanması için tedbirlerin alındığı kente giriş ve çıkış noktalarında yapılan denetimlerde sürücüleri bilgilendiren polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların ateşlerinin ölçülmesinin ardından geçiş yapmak isteyen sürücülerin evraklarını inceliyor.

Ekipler, denetimlerde geçerli mazereti olmayan ve gerekli belgeleri bulunmayan sürücülerin uygulama noktalarından şehre giriş çıkışına izin vermiyor.

Kaynak: AA