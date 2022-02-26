Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı

İhlas Haber Ajansı, Şahap Gürler - Güncel
 - Güncelleme:

Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı Erzurum'da aç kalan Tilki kent merkezine kadar indi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı

ERZURUM - Erzurum'da aç kalan Tilki kent merkezine kadar indi.

Hava sıcaklıklarının gece eksi 15 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da aç kalan Tilki kent merkezine inerek yiyecek aradı.

Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde sabah saatlerinde kameralara yakalanan Tilki bir süre karlı zeminde yiyecek aradı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte görülen Tilki bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.

Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı

Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı

Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Güncel

Erzurum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title