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Erzurum beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Güncel

Erzurum beyaz örtüyle kaplandıERZURUM Erzurum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

ERZURUM (İHA) - Erzurum beyaz örtüyle kaplandı

ERZURUM Erzurum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan tarihi Yakutiye Medrese, Erzurum Kalesi ve Çifte Minareli Medrese görsel şölen oluşturdu.

Erzurumlular Tarihi yapılar önünde hatıra fotoğrafı çektirirken belediye ekipleri karlı yollarda temizlik çalışması yaptı.

Erzurum beyaz örtüyle kaplandı

Erzurum beyaz örtüyle kaplandı

Erzurum beyaz örtüyle kaplandı

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İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Son Dakika Haberleri

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