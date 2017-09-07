Erzurum Başkan Kahraman: Arakan Gibi Olacaktık

Başkan Kahraman: Arakan gibi olacaktık



KARADENİZ'i Doğu Anadolu'ya bağlayacak Ovit Tüneli'ni gezen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Erzurum'un İspir İlçesi'ni ziyaret etti. Başkan Kahraman, "15 Temmuz'da Allah'a şükür olsun, hamd olsun, bir büyük badireden kurtulduk. Arakan bugün nasıl bir haldeyse biz de aynısı olacaktık" dedi.



TBMM Başkanı İsmail Kahraman Erzurum'un İspir ile Rize'nin İkizdere İlçeleri arasında sona gelinen ve 14.3 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise en uzun 3'üncü çift tüplü karayolu tünel inşaatında incelemelerde bulundu. Kahraman tünel gezisinden sonra Erzurum'un İspir ilçesine geçerek Kaymakam Ömer Faruk Fidan ve AK Parti İlçe Başkanı Salih Çetinkaya ile birlikte Belediye Başkanı Osman Çakır'ı ziyaret etti. Başkan Çakır'ın makamında açıklamalarda bulunan Kahraman şunları söyledi: "15 Temmuz'da Allah'a şükür olsun, hamd olsun, bir büyük badireden kurtulduk. Arakan bugün nasıl bir haldeyse, biz de aynısı olacaktık. Kürdistan, Ermenistan daracık yerde birbirine girmiş millet, Suriye Türkiye'ye geldi, biz nereye gidecektik? 15 Temuz sadece bir darbe değil, aynı zamanda son verme hadisesiydi. Doğrudan doğruya Türkiye'nin varlığına kasteden bir hadiseydi. Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara daveti ve halkın bu davete uyması, meydanları doldurması Cumhurbaşkanımıza olan itimadı, karşı olan da olmayan da, ama temel görüş itibariyle bağlılığı bütün meydanları doldurdu ve büyük bir badireden Türkiye kurtuldu." Başkan Kahraman Ovit Tüneli'nin muhteşem bir eser olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.