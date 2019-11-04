Erzurum-Ağrı kara yolu iki tırın çarpışması sonucu bir süre ulaşıma kapandı

04.11.2019 20:17

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu E-80 kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum'dan Ağrı'ya giden ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 21 GK 294 plakalı tır ile 63 PT 268 plakalı tır Esentepe Mahallesi üst geçidi mevkisinde çarpıştı.

Yaralananın olmadığı kaza sonucu E-80 kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Yolun kapanması nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin çalışması sonucu kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA