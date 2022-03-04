ERZURUM (İHA) - Erzurum'a kış geri geldi, kent beyaza büründü

ERZURUM Erzurum'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar mart ayında kar çilesini yeniden yaşadı.

Doğu Anadolu Bölgesinde kış geri geldi. Dün akşam saatlerinde Erzurum genelinde başlayan kar fırtınası gece saatlerinde aralıklarla devam etti. Sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kış mevsimi boyunca yaşadıkları kar çilesini mart ayının ilk haftasında da yaşadı. Araçlarının üzerinde biriken kar birikintilerini temizleyen vatandaşlar karın Erzurum'u bir türlü terk etmediğini söyledi.

Camların kenarlarına bırakılan yemleri yemek isteyen güvercinlerin evlerin pencerelerinde karınlarını doyurma çabaları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği ayrıca yağışların Erzincan'ın güney kesimleri ile Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.