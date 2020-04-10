ERZURUM 19 tavuğu telef eden vaşak 10 saat sonra uyutularak yakalandı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şehitler Mahallesi, Oltu, Güncel

ERZURUM 19 tavuğu telef eden vaşak 10 saat sonra uyutularak yakalandı

19 tavuğu telef eden vaşak 10 saat sonra uyutularak yakalandıERZURUM'un Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi'nde ahıra akşam saatlerinde giren vaşak, 19 tavuğu telef etti.

10.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:25
ERZURUM 19 tavuğu telef eden vaşak 10 saat sonra uyutularak yakalandı

19 tavuğu telef eden vaşak 10 saat sonra uyutularak yakalandı

ERZURUM'un Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi'nde ahıra akşam saatlerinde giren vaşak, 19 tavuğu telef etti. Ahırda tahtaların arkasına saklanan vaşak, 10 saat sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından silahla atılan uyuşturucu iğne ile uyutularak yakalandı.

Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, nesli tükenmekte olan vaşak, akşam saatlerinde Mümine Vural'a ait ahırın havalandırmasından içeri girdi. Sabah tavuklarına yem vermek için ahıra giden Mümine Vural, telef olmuş tavukları ve vaşağı görünce korkarak yakınlarından yardım istedi. Ahıra gelen vatandaşlardan korkan vaşak, tahtaların arasına gizlendi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan vaşakı dışarı çıkarmada başarılı olamayan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

Şehitler Mahallesi'ne gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri, ahırda gizlenen vaşaka silahla üç uyuşturucu iğnesi attı. Uzun süre direnen vaşak, sonunda iğnelerin etkisiyle uyudu. Görevliler, vaşağı bulunduğu yerden çıkararak şubeye götürdü. Burada bir süre kontrol altında tutulacak olan vaşak, daha sonra doğal hayatına bırakılacak.

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Mümine Vural, "Sabah ahırın kapısnı açtığımda tavuklarımın bir kaçını yerde yatarken gördüm. Sonra arkaya doğru baktığımda önce aslan sandım sonra vaşak olduğunu öğrendiğim hayvanı gördüm, korkup dışarı kaçtım. Yeğenlerimden yardım istedim. Ben tek başına yaşayan bir kadınım. Benim zararımı kim karşılayacak" dedi.

Vaşağın ahırın havalandırmasından içeri girdiğini söyleyen Emrah Vural, "Ahıra girdiğimizde 19 tavuk telef olmuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bilgi verdik " diye konuştu.

ERZURUM 19 tavuğu telef eden vaşak 10 saat sonra uyutularak yakalandı

Kaynak: DHA

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ERZURUM 19 tavuğu telef eden vaşak 10 saat sonra uyutularak yakalandı
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