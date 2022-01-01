Erzincan Valisi Makas güvenlik kontrol noktalarındaki personelin yeni yılını kutladı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan personelin yeni yılını tebrik etti.

Vali Makas ve beraberindeki heyet, Kemah uygulama noktasındaki polis ekiplerini ziyaret etti.

Sonraki durak Erzincan-Kemah kara yolundaki jandarma uygulama noktası oldu. Makas, nöbetteki asker ve güvenlik korucuları ile bir süre sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Heyete nöbet kulesinde güvenlik personelince ikramlarda bulunuldu. Ziyarette 2022 yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Makas, güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Makas'a AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol, Kemah Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak ve Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan eşlik etti.

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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