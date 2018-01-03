Erzincan Şehit Polisin Kızıyla Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Şehit polisin kızıyla son görüntüleri ortaya çıktı



Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, yol kontrolü sırasında meslektaşının kaza kurşunu ile şehit olan polis memuru, 28 yaşındaki Hakan Can'ın kızı Asel ile oyun oynarken ortaya çıkan görüntüleri yürekleri burktu. 2 yaşındaki Asel'in Baba seni çok seviyorum' dediği görüntülerde şehit polis Ben de seni çok seviyorum diye karşılık veriyor.



Gölbaşı ilçesinde geçen 19 Aralık'ta durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan arama sırasında kaçan kişiyi kovalama esnasında polis memuru Hakan Can, meslektaşının silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit oldu. Evli bir çocuk babası Hakan Can'ın cenazesi memleketi Erzincan'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Şehit polis memurunun kızı Asel ile birlikte çektikleri görüntüleri ortaya çıktı. Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülere birlikte oyun oynayan şehit polis ile kızının birbirlerine Seni çok seviyorum diye seslenmeleri yürek burkuyor.