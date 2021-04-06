Erzincan protokolünden Avukatlar Günü ziyaretleri
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Erzincan protokolünden Avukatlar Günü ziyaretleri

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Erzincan protokolünden Avukatlar Günü ziyaretleri

Erzincan'da protokol, Avukatlar Günü dolayısıyla Baro Başkanlığına ziyarette bulundular.

Erzincan'da protokol, Avukatlar Günü dolayısıyla Baro Başkanlığına ziyarette bulundular.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Avukatlar Günü münasebetiyle Erzincan Barosunu ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Vali Mehmet Makas; kamu vicdanının ve adaletin sağlanması, toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesi için kurumlar ve vatandaşlar adına hassasiyetle görevlerini yerine getiren, savunma hakkının temsilcisi tüm avukatların Avukatlar Günü'nü kutladı.

Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk ve beraberindeki avukatlar ise Vali Mehmet Makas'ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini ilettiler.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da, Avukatlar Günü münasebetiyle Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk'ü ziyaret etti.

Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş ve Erzincan Adliyesi Sulh Ceza Hakimi Ertan Yüksel'de Erzincan Barosunu ziyaret ederek Adem Aktürk, nezdinde avukatların gününü kutladılar. - ERZİNCAN

Erzincan protokolünden Avukatlar Günü ziyaretleri
Erzincan protokolünden Avukatlar Günü ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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