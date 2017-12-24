Çocuk Vakfı Çocuk Edebiyatı Okulu, Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erzincan Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Erzincan Okuma Kültürü Buluşmaları, yarın başlayacak.



Çocuk Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 gün sürecek etkinliğin ilk gününde, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde "Bir Çocuk Edebiyatçısı: Mustafa Ruhi Şirin" oturumu düzenlenecek. Yrd. Doç. Dr. Yasin Mahmut Yakar, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Yılmaz ve Doç. Dr. Abdullah Arslan'ın konuşmacı olacağı oturumun ardından, Şirin "Okuma Kültürü ve Çocuk Edebiyatı" konulu konferans verecek.



İlk gün ayrıca "İnsanın Şiirle Yolculuğunun Anlamı" adlı söyleşi ve şiir okuma programı ile "Aile ve Örgün Eğitim, Medya ve Okuma Kültürü" konulu konferans gerçekleştirilecek.



Mustafa Ruhi Şirin ayrıca "Kitaplarla Nasıl Arkadaş Oluruz?", "Okuma Kültürü Bize Ne Kazandırır?" ve "Yazı Kültürü ve Çoklu Medya Okuryazarlığı/ Oyuncak mı Çizgi Film mi Kitap mı?" konulu etkinliklerde öğrencilerle bir araya gelecek.



Görsel ve temel okuryazarlık, okuma alışkanlığı becerisi kazanma, eleştirel okuma becerisi ve çoklu medya okuryazarlığı konuları üzerine söyleşilerin yapılacağı etkinlik, 27 Aralık'ta "Okuma Kültürü Kozası Yazı ile Örülür" konulu söyleşinin ardından sona erecek.