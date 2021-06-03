Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Beraberindeki Heyet Yüzme Havuzu'nda İncelemede Bulundu

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman, Sayın Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Cavit Şireci ile birlikte Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüzme Havuzu'nda devam eden güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek,...