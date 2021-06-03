Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Beraberindeki Heyet Yüzme Havuzu'nda İncelemede Bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Beraberindeki Heyet Yüzme Havuzu'nda İncelemede Bulundu

Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Beraberindeki Heyet Yüzme Havuzu'nda İncelemede Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman, Sayın Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Cavit Şireci ile birlikte Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüzme Havuzu'nda devam eden güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek,...

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman, Sayın Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Cavit Şireci ile birlikte Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüzme Havuzu'nda devam eden güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, son durum hakkında yetkilerden bilgi aldılar.

Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Beraberindeki Heyet Yüzme Havuzu'nda İncelemede Bulundu

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Hadise Murat Boz Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Şenol Güneş Merih Demiral Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Beraberindeki Heyet Yüzme Havuzu'nda İncelemede Bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 22:36:08. #1.13#

title