Erzincan Mesleki Eğitim Merkezinin "Küçük Atılımlar Büyük Sıçrayışlar" Projesinin Açılışı Yapıldı - Haberler
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Erzincan Mesleki Eğitim Merkezinin "Küçük Atılımlar Büyük Sıçrayışlar" Projesinin Açılışı Yapıldı

Erzincan Mesleki Eğitim Merkezinin
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Mesleki Eğitim Merkezinin, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen ve uygulanmaya başlanılan "Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar" projesinin açılışı yapıldı.

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Mesleki Eğitim Merkezinin, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen ve uygulanmaya başlanılan "Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar" projesinin açılışı yapıldı. Sayın Valimiz Mehmet MAKAS, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir AKSUN, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz GÜN, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet TANOĞLU ve davetlilerin katılımıyla Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi veHezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulamaya konulan "Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar" projesinin açılışı yapıldı.

Sayın Valimiz Mehmet MAKAS ve beraberindekiler, proje kapsamında kurulumu yapılan Erzincan Mesleki Eğitim Merkezinde Metal-Motor Atölyesi, Bayan Kuaförlüğü Atölyesi, Erkek Kuaförlüğü Atölyesi ile Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yenilenen Uçak Bakımı Bölümünde incelemelerde bulunarak, eğitim öğretim gören öğrencilere başarılar dilediler. Sayın Valimiz ayrıca, Ahi Evran Yılı Çalışmaları kapsamında ilimiz önde gelen iş insanlarının biyografilerinden oluşan "Erzincan'ın Değerleri" Projesi Resim Sergisinin açılışını gerçekleştirdiler. Bununla birlikte, "Yeşil Gelecek" Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları içeren sergi açılışı yapıldı.

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