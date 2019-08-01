ERZİNCAN Jandarma Uzman Çavuş Habil Karahan trafik kazasında hayatını kaybetti

Jandarma Uzman Çavuş Habil Karahan trafik kazasında hayatını kaybetti

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında Jandarma Komando Uzman Çavuş Habil Karahan (23) hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kazada Erzincan-Sivas karayolunun Kantarlar mevkisinde dün gece 23.15 sıralarında meydana geldi. Jandarma Komando Uzman Çavuş Habil Karahan'ın kullandığı 24 AAH 758 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Uzman Çavuş Habil Karahan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan meslektaşı Batuhan Güneş ise ağır yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan Güneş, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yarım saat süren uğraşları sonucu çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan Tercan doğumlu olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Habil Karahan'ın Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsisi sonrası toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA