ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı

ERZİNCAN Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı yeniden etkisini gösterdi.

Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinde yağmur ve sis, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü. Erzincan- Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde kar yağışı araziyi beyaz örtüyle kaplarken asfalt yolun bazı kısımlarında gizli buzlanma meydana geldi. Ağır tonajlı araçlar tedbirlerini alarak yollarına devam etti. Kara yolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklı sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde hava çok bulutlu aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların Erzurum, Erzincan ve Ağrı çevrelerin de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don tehlikesi ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışları bekleniyor"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Malatya, Elazığ ve Tunceli illerinin yüksek kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Erzurum'un güneyi ve zamanla Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 cm), Perşembe Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ve Hakkari'de yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.