Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı ve sis etkili oluyor.

İSTANBUL (İHA) - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erzincan kent merkezinde yağmur ve sis, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü. Erzincan- Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde kar yağışı araziyi beyaz örtüyle kaplarken asfalt yolun bazı kısımlarında gizli buzlanma meydana geldi.

Ağır tonajlı araçlar tedbirlerini alarak yollarına devam etti. Kara yolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklı sürdürüyor.

"Meteorolojiden 47 ile kar uyarısı"

Meteoroloji, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre 47 ile kar uyarısında bulunuldu.

Cuma günü başlayan kar yağışı cumartesi ve pazar günü de etkisini sürdürecek. Rapora göre, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 47 ilde kar yağışının etkili olacak. Ayrıca İstanbul'da salı günü de kar yağışı görülecek. Kar yağışı beklenen diğer illerse şöyle; Kars, Erzurum, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Bolu, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Çorum, Amasya, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Çankırı, Amasya, Konya, Kocaeli, Yozgat, Bursa, Kastamonu, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Burdur, Isparta, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Valilik'ten İstanbul'a kar uyarısı! Tarih verip tek tek ilçe ismi saydılar

Valilik'ten İstanbul'a kar uyarısı! Tarih verip tek tek ilçe ismi saydılar

 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

 3. Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün boyunca kapatılacak

3. Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün boyunca kapatılacak

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title