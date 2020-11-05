Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
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Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

05.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:02

Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü Erzincan kent merkezinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

ERZİNCAN - Erzincan kent merkezinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Hava sıcaklığının iyice düştüğü kentte Karadağ'ın zirvesine kar yağdı. Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinin üst tarafında bulunan verici istasyonunun bulunduğu alan kardan tamamen beyaza büründü.

Yağan karla birlikte yüksek kesimlerdeki köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların kış çilesi erkenden başladı.

Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH GÜLNAHAR

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