Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü
12.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:44
Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu, hatim duası yapıldı.
Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu, hatim duası yapıldı.
Terzibaba Camisi'nde düzenlenen programda, mevlit okundu, İl Müftüsü Burhan Çakır, okunan hatimlerin duasını yaptı.
Programa Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya