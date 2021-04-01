Erzincan İl Genel Meclisi'nde başkanlık seçimi
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Erzincan İl Genel Meclisi'nde başkanlık seçimi

Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Erzincan İl Genel Meclisi'nde başkanlık seçimi

Erzincan İl Genel Meclisi'nde yapılan başkanlık seçiminde Bekir Yıldız, yeniden başkanlığa seçildi.

Erzincan İl Genel Meclisi'nde yapılan başkanlık seçiminde Bekir Yıldız, yeniden başkanlığa seçildi.

İl Genel Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, seçim saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Başkanlık için tek adayın önerildiği seçimde yapılan oylamada Bekir Yıldız, 22 üyenin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Meclis Başkan Vekilliğine ise İl Merkez Meclis Üyesi Hüseyin İlter ile Otlukbeli Meclis Üyesi Recep Gündüz seçildi.

İl Genel Meclis Başkanı Yıldız, meclis üyelerine destek için teşekkür ederek, "Geçtiğimiz iki yıllık hizmet dilimi süresinde birlik beraberlik ve kardeşlik anlayışı içerisinde olduğumuzu da kamuoyumuz yakından takip ede gelmiştir. Öncelikle amacımız var olan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak olacaktır. Yine öncelikli ihtiyaçlar tespit edilerek harcamaların bu esaslar doğrultusunda yapılmasına gayret gösterilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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