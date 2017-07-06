Erzincan'daki Fetö/pdy Davaları

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan 19 sanıktan 12'si, 7 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, ayrı ayrı görülen davaların duruşmalarına, tek tek salona alınan 19 sanık, avukatları ve tanıklar katıldı. Duruşmayı, sanıkların yakınları da izledi.



Duruşmalarda tüm sanıklar iddianamede yöneltilen suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.



Sanıkların ifadelerinin ardından savunma yapan sanık avukatları da suçlamaları reddederek, müvekkillerinin beraatını istedi.



Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı 19 sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Davaları tek tek karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Serkan Bozkaya, Osman Özsoy, Tuncel Küçükdilgin, Mustafa Çetin, Kamil Dayıoğlu, İbrahim Ethem Sakallı, Servet Kılpeli, Engin Sağlam, Metin Şen, Güner Dağdelen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay Onur Alkan'a 8 yıl 1 ay 15 gün ve Mehmet Tonbul'a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.



Mahkeme heyeti sanıklardan Onur Alkan ve Mehmet Tombul'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Heyet ceza alan diğer 10 sanığın ise tutuklu bulundukları süreyi göz önüne alarak hüküm kesinleşinceye kadar tahliyelerini kararlaştırdı.



Haklarında hüküm kurulmayan ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak"la suçlanan 7 sanığın yargılandığı davaların duruşmaları ise eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.