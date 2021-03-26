Erzincan'daki doğa harikası Girlevik Şelalesi yeniden beyaza büründü
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Erzincan'daki doğa harikası Girlevik Şelalesi yeniden beyaza büründü

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Kültür Sanat
Erzincan'daki doğa harikası Girlevik Şelalesi yeniden beyaza büründü

Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan ve son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini cezbediyor.

Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan ve son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini cezbediyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, yaklaşık 40 metreden dökülüyor.

Şelale, kışın suyunun büyük bölümünün donmasıyla oluşan buz sarkıtları, yazın ise serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ayrı güzellik oluşturuyor.

Son yağışlarla karla kaplanan şelaleye gelen ziyaretçiler, eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Ziyaretçilerden Devran Sarsılmaz, AA muhabirine, vatani görevini yapmak için İstanbul'dan Erzincan'a geldiğini söyledi.

İlk kez gördüğü şelaleyi çok beğendiğini ifade eden Sarsılmaz, "Gerçekten inanılmaz bir doğal güzelliği var. İnşallah vatani görevimi tamamladıktan sonra yaz aylarında da şelaleyi görmek istiyorum. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Yöre sakinlerinden Cem Eren Altunkıran da il dışından gelen misafirlerine şelaleyi gezdirdiğini anlatarak, "Arkadaşlarım burayı görünce hayran kaldı. Şelalenin yazın ayrı, kışın ise ayrı bir güzelliği var. Girlevik, Türkiye'de bulunan ender doğal güzelliklerden." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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