Erzincan'da yüzmek için girdiği gölette kaybolan şahsın arama çalışmaları başladı
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Erzincan'da yüzmek için girdiği gölette kaybolan şahsın arama çalışmaları başladı

Erzincan'da yüzmek için girdiği gölette kaybolan şahsın arama çalışmaları başladı Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için girdiği gölette kaybolan şahsın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

23.07.2020 23:12 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:35

Erzincan'da yüzmek için girdiği gölette kaybolan şahsın arama çalışmaları başladı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için girdiği gölette kaybolan şahsın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çayırlı ilçesinde 4 kişi serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra Cengiz Yıldız suda kayboldu. Durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan Yıldız'ın bulunması için gölette arama çalışmalarına başladı.

Gece saatlerinde ise Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekibi bölgeye ulaşarak arama çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan'da yüzmek için girdiği gölette kaybolan şahsın arama çalışmaları başladı

Kaynak: İHA

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