ERZİNCAN Köyde rahatsızlanan kalp hastasına karlı yolları aşarak ulaştılar

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Köyde rahatsızlanan kalp hastasına karlı yolları aşarak ulaştılar

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine bağlı Gazipınar köyündeki hastayı, kar ve tipi sebebiyle kapanan yolu il özel idaresi ekipleri 6 saatte açarak hastaneye ulaştırdı.

Refahiye İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gazipınar köyünde yaşayan ve kalp rahatsızlığı bulunan Cemalettin Arpa'ın (70) yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbarın ardından kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, il özel idaresi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, bazı bölgelerde 2 metreyi buluna karla kaplı yolu yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açtı. Köye ulaşan sağlık görevlileri, Cemalettin Arpa'ya ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ekipler hasta Arpa'yı Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sağlık durumu iyi olan Arpa, karla mücadelece ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı