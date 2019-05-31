Erzincan'da trafik kazaları: 4 yaralı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bülent Veli Doğru (49) yönetimindeki 34 DE 1574 plakalı kamyonet, Erzurum-Erzincan kara yolu Sansa Deresi mevkisinde refüjdeki kanala devrildi.

Kazada araçta bulunan Muhabet Dallar (56) ve Aykut Dallar (24) yaralandı.

Diğer kazada ise Yusuf Karagöz'ün (25) kullandığı 14 BU 587 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Mutu Tünelleri mevkisinde refüje çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Çilem Karagöz ve Senem Karagöz Kurtoğlu yaralandı.

Kazalarda yaralananlar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA