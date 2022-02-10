Erzincan'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü - Haberler
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Erzincan'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı, Muzaffer Koşan - Güncel
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Erzincan'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

ERZİNCAN'da, TIR ile çarpışan otomobilde sürücü Muammer Ural (57) ve yanında bulunan Sevda Çakır (34) hayatını kaybetti.

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'da, TIR ile çarpışan otomobilde sürücü Muammer Ural (57) ve yanında bulunan Sevda Çakır (34) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, çevre yolu cezaevi kavşağında meydana geldi. Şanmaz Yakar'ın kullandığı 68 KN 560 plakalı TIR, Erzincan-Sivas yolu organize sanayi kavşağında, Muammer Ural yönetimindeki 24 ABA 178 plakalı otomobille çarpıştı. Araçlar, şarampole devrildi. Otomobilde bulunan Sevda Çakır kaza yerinde, sürücü Muammer Ural ise kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sevda Çakır'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazada yaralanmayan TIR şoförü Şanmaz Yakar ise gözaltına alındı.


Erzincan'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Erzincan'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel

Erzincan, Cezaevi, Gazi, Kaza, Güncel, Haberler

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