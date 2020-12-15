Erzincan'da tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erzincan'da tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

15.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:19
Erzincan'da tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesi kapsamında yapılan çalışma neticesinde; Kemah ilçesi Gediktepe Köyünde, Z.A., A.Ç., E.S., H.Ö. ve O.K. isimli şahıslar 2803 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 3' üncü maddesi kapsamında "İzinsiz Kazı" yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalandı.

Olay yerinde 46 adet patlamaya hazır elektrikli fünye, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet benzin ile çalışan hilti, 2 adet hilti ucu, 2 adet 12 volt akü, 4 adet murç, 1 adet keser, 1 adet metal detektörü, 4 litre benzin, ve 30 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
Son dakika haberleri... Kaçak kazı yapan şahıslar yakalandı
Son dakika haberleri... Kaçak kazı yapan şahıslar yakalandı
Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Ayşegül Yıldız
Spor Pierre Webo Halis Özkahya Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan'da tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:19:40. #1.15#
title